مصادر: «أوبك+» قد تمدد تخفيضات الإنتاج الطوعية

المصدر: (لندن - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

لم تبدأ منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها بعد محادثات رسمية بشأن تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً إلى ما بعد يونيو، لكن ثلاثة مصادر من منتجي ذلك التحالف المعروف بـ«أوبك+» قالوا إنهم قد يمددون التخفيضات إذا لم يرتفع الطلب.

ونفذ تحالف «أوبك+» سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر عام 2022 في ظل ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين من غير الأعضاء، ومخاوف إزاء الطلب في وقت تواجه فيه الاقتصادات الكبرى تداعيات أسعار الفائدة المرتفعة. ويجتمع التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين في الأول من يونيو في فيينا لتحديد سياسة الإنتاج.

ولم ترد «أوبك» على طلب للتعليق. ويخفض تحالف «أوبك+» حالياً الإنتاج بمقدار 5.86 ملايين برميل يومياً أي ما يعادل 5.7 % من الطلب العالمي. وتشمل التخفيضات 3.66 ملايين برميل يومياً من أعضاء «أوبك+» تسري حتى نهاية 2024، وتخفيضات طوعية من بعض الأعضاء بواقع 2.2 مليون برميل يومياً تنقضي بنهاية يونيو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز