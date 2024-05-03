«ميرسك» ترفع تقديراتها لأرباح 2024 إلى 6 مليارات دولار

المصدر: كوبنهاجن - وكالات

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رفعت شركة «ميرسك» الدنماركية توقعاتها لأرباح عام 2024 بأكمله، بعدما حققت المجموعة المتخصصة في مجال الشحن البحري نتائج أعمال أفضل من المتوقعة خلال الربع الأول في خضم التوترات الأمنية في منطقة البحر الأحمر.

وقالت «ميرسك» في تقريرها المالي الذي صدر أمس، إنها تتوقع أن تتراوح أرباح العام 2024 بأكمله قبل حساب الضرائب والفوائد والإهلاك؛ بين 4 مليارات دولار و6 مليارات، مقارنة مع توجيهاتها السابقة بين مليار دولار و6 مليارات دولار. وأظهر التقرير أن أرباح الربع الأول بلغت 1.59 مليار دولار انخفاضاً من 3.97 مليارات دولار في الربع المناظر من العام السابق، لكنها ظلت أعلى من توقعات المحللين عند 1.46 مليار دولار.

وذكرت المجموعة أن نمو الطلب على سفن الحاويات العابرة للمحيطات بلغ الحد الأقصى من النطاق المتوقع بين 2.5% و4.5% على مدار العام الجاري.

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