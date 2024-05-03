1.9 مليار دولار أرباح ربعية لـ«ستاندرد تشارترد»

المصدر: لندن - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني متعدد الجنسيات ارتفاع أرباحه قبل احتساب الضرائب لتصل إلى 1.91 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ1.81 مليار دولار في 2023.

وارتفعت ربحية السهم العادي الواحد لتصل إلى 45.4 سنتاً خلال الربع الأول 2024، مقارنة بـ39.8 سنتاً في 223. وارتفع الدخل التشغيلي الأساسي بنسبة 17 % ليصل إلى 5.15 مليارات دولار. وارتفعت ربحية السهم الأساسية إلى 51.7 سنتاً خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ36.8 في عام 2023. وتراجع صافي دخل الفوائد إلى 1.57 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ2.01 مليار دولار في عام 2023. وارتفع صافي دخل الفوائد الأساسية بنسبة 5% ليصل إلى 2.4 مليار دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز