«التعاون الاقتصادي والتنمية» تخفض توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الألماني

المصدر: باريس - د ب أ

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خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الألماني، والآن تتوقع تسجيل نمو محدود بنسبة 0.2% هذا العام.

وقد خفضت المنظمة، التي نشرت توقعاتها الاقتصادية في باريس أمس، بالفعل من توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني في تقريرها الذي صدر في فبراير الماضي إلى 0.3% مقارنة بالتوقعات بنموه بـ 0.6% خلال نوفمبر الماضي. وتوقعت المنظمة نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.1% خلال عام 2025.

واعتبرت المنظمة قرار المحكمة الدستورية برفض السماح بإعادة تخصيص مبلغ 60 مليار يورو (64.2 مليار دولار) من صناديق الحماية من فيروس كورونا الذي لم يتم إنفاقه لصندوق خاص بالمناخ هو العائق الرئيسي أمام النمو. أثار القرار غموضاً بشأن الحوافز الضريبية المقررة على الاستثمارات «الخضراء»، كما كان له تأثير سلبي على ثقة المستثمرين.

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