66 % من المستثمرين دون 30 عاماً يفضلون منصات الاستثمار الرقمية

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت شركة «دي إتش إف كابيتال إس إيه» عن توجه 66 % من المستثمرين تحت سن 30 عاماً نحو منصات الاستثمار الرقمية حالياً، لا سيما تلك التي تتسم بشفافية عالية وأسعار معقولة، إلى جانب ما توفره من رؤية واضحة لمواردهم المالية وإمكانية استثمار مبالغ بسيطة.

وذكرت في دراسة أن هذا التوجه العالمي ينسجم مع نتائج المنطقة، إذ من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي خدمات سوق الاستشارة الروبوتية في الإمارات إلى 23.620 مستخدماً بحلول 2028، بالمقارنة بـ7930 مستخدماً قبل انتشار جائحة «كوفيد19». وقال باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في الشركة: أسهمت جائحة «كوفيد19» في تسريع التحول إلى اعتماد الخدمات المالية عبر الإنترنت، وبدوره أدى دمج الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة إلى تسريع هذا التحول، نظراً لإقبال جيل الشباب المتمرس في مجال التكنولوجيا على المنصات الرقمية للحصول على المالية، وذلك بفضل ما توفره من تكاليف معقولة وسهولة في الاستخدام.

وأضاف: يبرز تنامي خدمات الاستشارة الاستثمارية عبر الإنترنت بوصفه السبب في ارتفاع عدد المستثمرين الشباب، حيث تشير بيانات معهد المحللين الماليين المعتمدين إلى استثمار 56 % من جيل ما بعد الألفية عبر الإنترنت بطرق مختلفة.

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