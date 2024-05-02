الذهب يخسر 3 دولارات في المعاملات الفورية

المصدر: وام

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تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت نحو 3 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 10:29 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.14 في المائة أو ما يعادل 3.01 دولار ليصل إلى 2316.8 للأونصة.

في المقابل ارتفعت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024 بنسبة 0.64 في المائة أو ما يعادل 15.1 دولار لتصل إلى 2326.05 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.26 في المائة إلى 26.82 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنحو 0.72 في المائة إلى 969.6 دولارا، وزاد البلاديوم 0.45 في المائة إلى 958.78 دولارا.

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