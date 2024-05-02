تدابير سيبرانية بسيطة لحماية الشركات الصغيرة

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت كاسبرسكي عن تدابير أمن سيبراني بسيطة ولكنها مهمة لحماية كلمات المرور في بيئة الشركات الصغيرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لكلمات المرور، حيث يمكن للشركات الصغيرة تعزيز وضعها الأمني بشكل كبير وحماية بياناتها الحساسة عبر تبين تدابير قوية لحماية كلمات المرور.

وجدت دراسة أجرتها كاسبرسكي نهاية عام 2023 أن 76% من الشركات الصغيرة حول العالم، و88% منها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، قد تعرضت لحادث سيبراني واحد على الأقل في العامين الماضيين.

وكانت عواقب تلك الهجمات وخيمة، إذ أسفرت عن تسرب بيانات سرية (34% على مستوى العالم، و29% في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا)، وإلحاق الضرر بالسمعة (23% على مستوى العالم، 20% في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا)، وفقدان ثقة العملاء (20% على مستوى العالم، و9% في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا)، وسواها.

كما اضطرت حوالي 9% من الشركات الصغيرة العالمية أو في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا إلى إيقاف أجزاء معينة من عملياتها التجارية. وبفحص أسباب هذه الحوادث السيبرانية، اتضح أن استخدام كلمات مرور ضعيفة.

وقال كيريل ليتفين، المدير الأول لتسويق المنتجات في كاسبرسكي: «تواجه حتى أصغر الشركات مخاطر كبيرة فيما يخص الأمن السيبراني. لذلك، من المهم لهم الاهتمام بالتدابير الأمنية واستخدام منتجات الأمن السيبراني المتخصصة لحماية عملياتهم وبيانات عملائهم».

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