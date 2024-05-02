«أمازون» تزيد أرباحها 3 مرات بالحوسبة السحابية

المصدر: (سان فرانسيسكو - أ ف ب)

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أعلنت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة «أمازون» أن أرباحها في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 تضاعفت 3 مرات، مع ازدهار أعمالها في قطاع الحوسبة السحابية والإعلانات وتجارة التجزئة. وقد ارتفع سعر أسهم «أمازون» بنحو 1% في تعاملات ما بعد الإغلاق إثر نشر أرقام الأرباح، وسط مراقبة بورصة «وول ستريت» عن كثب لتأثيرات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة به.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي في بيان إعلان الأرباح «لقد كانت بداية جيدة لهذا العام في جميع مجالات الأعمال». وأعلنت الشركة التي يقع مقرها في سياتل عن أرباح بقيمة 10.4 مليارات دولار، من إيرادات إجمالية بلغت 143.3 مليار دولار، مقارنة بأرباح قدرها 3.2 مليارات دولار من أصل إجمالي مبيعات بلغ 127.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال المدير الإداري لشركة «غلوبال داتا» نيل سوندرز في مذكرة للمستثمرين «تفتتح أمازون عامها المالي الجديد بمجموعة قوية من الأرقام التي تظهر أنها تخلصت في الغالب من الضغوط في الاقتصاد الاستهلاكي». وذكرت «أمازون» أن الإعلانات درّت 11.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 24% عن الربع نفسه من العام السابق.

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