60 % من سكان الإمارات يستخدمون متاجر البقالة مرة أسبوعياً

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أصدرت «تونتي فور سيفن» تقريرها الجديد حول متاجر البقالة في دولة الإمارات بعنوان «داخل متاجر البقالة».

حيث كشفت فيه أن 60% من سكان الدولة يستخدمون هذا النوع من المراكز التجارية المجتمعية مرة على الأقل أسبوعياً. وأشار التقرير إلى أن فسح المجال أمام متاجر البقالة لتقديم خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» قد يفضي إلى إنجاز معاملات تصل قيمتها إلى 338 مليون دولار سنوياً. كما أوضح تقرير 24SEVEN بأن 4% فقط من المدفوعات تتم حالياً عن طريق السداد داخل المتجر باستخدام خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، أو (دفتر الحسابات). ومع ذلك، تشير تفضيلات خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» الواردة في استبيان المستهلكين إلى إمكانية ارتفاع هذه النسبة إلى 26% أو أكثر من إجمالي المعاملات الجارية.

قال جرار شاه، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تونتي فور سيفن»: «تمثل متاجر البقالة الجانب التقليدي من الحياة في دولة الإمارات، حيث تهدف هذه المتاجر إلى تحويل خدماتها لتحافظ على مكانتها في المجتمعات التي تخدمها. ولم يعد نطاق تركيز المتاجر الجديدة مقتصراً على مواد البقالة فحسب، بل إلى تقديم باقة مختلفة من الخدمات المالية الأخرى، مثل الحوالات المالية وإعادة تعبئة رصيد الهواتف المحمولة وسداد الفواتير. ومع ذلك، لا تمتلك حوالي 75% من هذه المتاجر التكنولوجيا المناسبة للمنافسة في الوقت الراهن». (دبي - البيان)

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