3 دول عربية بين الأكثر استخداماً لـ «تيك توك»
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تجاوز عدد مستخدمي منصة «تيك توك» حاجز 1.2 مليار شخص، فيما حلت 3 دولة عربية «السعودية ومصر والعراق»، بين أكثر 20 دولة استخداماً للمنصة، بحسب آخر إحصاءات عن عام 2024.
1. أمريكا: 148.9
2. إندونيسيا: 126.8
3. البرازيل: 98.5
4. المكسيك: 74.1
5. فيتنام: 67.7
6. روسيا: 58.5
7. باكستان: 54.3
8. الفلبين: 49
9. تايلاند: 44.3
10. تركيا: 37.7
11. بنغلاديش: 37.3
12. السعودية: 35.1
13. مصر: 32.9
14. العراق: 31.9
15. ماليزيا: 28.6
16. كولومبيا: 27.3
17. اليابان: 26
18. فرنسا: 25.4
19. نيجيريا: 23.8
20. ألمانيا: 23.5
ملحوظة: اعتباراً من يناير 2024
العدد: المليون مستخدم