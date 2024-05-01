3 دول عربية بين الأكثر استخداماً لـ «تيك توك»

المصدر: غرافيك : حسام الحوراني

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تجاوز عدد مستخدمي منصة «تيك توك» حاجز 1.2 مليار شخص، فيما حلت 3 دولة عربية «السعودية ومصر والعراق»، بين أكثر 20 دولة استخداماً للمنصة، بحسب آخر إحصاءات عن عام 2024.

1. أمريكا: 148.9

2. إندونيسيا: 126.8

3. البرازيل: 98.5

4. المكسيك: 74.1

5. فيتنام: 67.7

6. روسيا: 58.5

7. باكستان: 54.3

8. الفلبين: 49

9. تايلاند: 44.3

10. تركيا: 37.7

11. بنغلاديش: 37.3

12. السعودية: 35.1

13. مصر: 32.9

14. العراق: 31.9

15. ماليزيا: 28.6

16. كولومبيا: 27.3

17. اليابان: 26

18. فرنسا: 25.4

19. نيجيريا: 23.8

20. ألمانيا: 23.5

ملحوظة: اعتباراً من يناير 2024

العدد: المليون مستخدم

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