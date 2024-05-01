«إيرباص» تحقق نتائج ربعية إيجابية بتسليم 142 طائرة

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أعلنت شركة إيرباص عن تسليمها 142 طائرة تجارية خلال الربع الأول من 2024، حيث نجحت الشركة في تحقيق نتائج إيجابية في الربع الأول للفترة المنتهية في 31 مارس 2024.

وقال غيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص: «نجحنا في تحقيق نتائج إيجابية في الربع الأول من هذا العام بالرغم من عدم تحسن بيئة الأعمال التي تفرضها التوترات الجيوسياسية وتحديات سلاسل التوريد، حيث تم تسليم 142 طائرة تجارية خلال هذه الفترة.

كما بدأنا عام 2024 بعدد من الطلبيات الكبيرة، الذي نشهد من خلاله زيادة الطلب على الطائرات ذات الهيكل العريض، ما يعكس قرارنا لزيادة معدل إنتاج الطائرات من طراز A350 إلى 12 طائرة شهرياً في عام 2028.

تستمر خططنا لزيادة حجم الإنتاج، مدعومة بالاستثمارات في نظام الإنتاج لدينا مع الاعتماد على ركائزنا الأساسية المتمثلة في السلامة والجودة والنزاهة والامتثال والأمن». وبلغ إجمالي عدد الطلبات على الطائرات التجارية 170 طلباً في الربع الأول 2024 (مقارنة بـ156 طائرة تجارية في عام 2023)، ووصل عدد الطلبات المتراكمة حتى نهاية مارس 2024 إلى 8,626 طائرة تجارية.

كما سجلت شركة إيرباص للطائرات العامودية 63 طلباً على طائراتها (مقارنة بـ39 طلباً في عام الربع الأول لعام 2023. وبلغت قيمة الطلبات التي سجلتها شركة إيرباص للدفاع والفضاء 2 مليار يورو (بينما بلغت 2.5 مليار يورو في الربع الأول لعام 2023).

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة بنسبة 9% لتبلغ 12.8 مليار يورو (مقارنة بـ11.8 مليار يورو في الربع الأول لعام 2023)، وتمكنت الشركة من تسليم 142 طائرة تجارية (بالمقارنة مع 127 طائرة في عام 2023)، تتوزع بين 12 طائرة من طراز A220، و116 طائرة من عائلة A320، و7 طائرات من طراز A330، و7 طائرات من طراز A350.

وارتفعت بذلك إيرادات شركة إيرباص من الطائرات التجارية بنسبة 13% على أساس سنوي، والتي تركزت بشكل رئيسي في زيادة عمليات التسليم. أما شركة إيرباص للطائرات العامودية.

فقد تراجعت عمليات التسليم لتصل إلى 50 طائرة (مقارنة بـ71 طائرة في العام الماضي)، مدفوعةً بشكل رئيسي في تراجع عمليات التسليم للطائرات العامودية. وسجلت شركة إيرباص للدفاع والفضاء زيادة في الإيرادات بنسبة 4%، مدفوعةً بشكل رئيسي من زيادة حجم أنظمة الجو العسكرية. وتم تسليم ناقلة واحدة من طراز A400M في الربع الأول من هذا العام.

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