حصار أوروبي على شركة "ميتا" قبل انتخابات يونيو

المصدر: وكالات

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أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، فتح تحقيق مع شركة ميتا لإدارتها محتوى سياسي مضلل ومعلومات مضللة، بالإضافة إلى عدم وجود أداة للإشراف على الانتخابات قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في الفترة من 6 إلى 9 يونيو/ حزيران المقبل، على خلفية انتهاكها للخدمات الرقمية.

وقالت المفوضية إنها تحقق مع شركة ميتا بشأن مخاوف من أن الشركة لم تفعل ما يكفي لضمان مكافحة فعالة للمعلومات المضللة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة.

وفي بيان المفوضية، قالت إنها تشتبه في أن ميتا غير متوافق مع التزامات DSA، أي قانون الخدمات الرقمية، فيما يتعلق بمعالجة الإعلانات الخادعة وحملات التضليل والسلوك غير الأصيل المنسق في الاتحاد الأوروبي.

ورأت المفوضية أيضاً أن ميتا ربما انتهكت DSA من خلال خفض المحتوى السياسي في أنظمة التوصية في انستغرام وفيسبوك، وهو ما قالت إنه ربما ينتهك متطلبات الشفافية.

رداً على الاتهامات، قال متحدث باسم ميتا لشبكة سي إن بي سي: "لدينا عملية راسخة لتحديد وتخفيف المخاطر على منصاتنا". وأضاف "إننا نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع المفوضية الأوروبية وتزويدهم بمزيد من التفاصيل حول هذا العمل".

يتطلب قانون DSA، الذي دخل حيز التنفيذ في 17 فبراير 2024، من عمالقة الإنترنت تزويد المستخدمين بمعلومات حول سبب التوصية بمواقع معينة أو تفاصيل أخرى، وإمكانية إلغاء الاشتراك.

كما يفرض القانون أن تتضمن الإعلانات الموجودة على هذه الأنظمة الأساسية ملصقًا يوضح من دفع ثمنها. ويضع أحكاماً لضمان قيام المنصات بتخفيف مخاطر التضليل والتلاعب بالانتخابات.

وفي الأسبوع الماضي، أجرت المفوضية "اختبار الإجهاد" لاختبار مدى استعداد المنصات لمعالجة السلوك المتلاعب به في الفترة التي تسبق الانتخابات.

ويعترض الاتحاد الأوروبي كذلك، على عدم توفر طرف ثالث فعال وخطاب مدني فوري وأداة لمراقبة الانتخابات قبل الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى أصوات أخرى في مختلف الدول الأعضاء الفردية.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن ميتا بصدد خفض قيمة أداة CrowdTangle الخاصة بها، وهي أداة رؤى عامة تتيح مراقبة الانتخابات في الوقت الفعلي من قبل الباحثين والصحفيين والمجتمع المدني من خلال لوحات المعلومات المرئية.

من جانبها، تؤكد ميتا أن CrowdTangle هي أداة غير فعالة لمراقبة الانتخابات لأنها تفتقر إلى ما يكفي من البيانات المتاحة للجمهور. وتقوم الشركة ببناء أدوات جديدة على أنظمتها لتوفير الوصول إلى بيانات أكثر شمولاً على منصاتها.

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