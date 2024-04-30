ارتفاع الأسهم الأمريكية وترقب قرارات بشأن أسعار الفائدة

المصدر: رويترز، د ب أ

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أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع أمس، بفضل المكاسب الكبيرة لشركتي تسلا وأبل، مع ترقب المستثمرين تصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن أسعار الفائدة بعد اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.

وارتفعت أسهم تسلا بعد أن أحرزت الشركة تقدماً في الحصول على الموافقات اللازمة لإطلاق برنامج متقدم لمساعدة سائقي سياراتها الكهربائية في الصين، ثاني أكبر سوق لها بعد الولايات المتحدة.

وصعدت أسهم أبل بعد أن أشار تقرير إلى أن الشركة استأنفت محادثاتها مع أوبن إيه.آي لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بالشركة الناشئة.

ووفقاً لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 16.34 نقطة أو 0.32 بالمئة ليغلق عند 5116.30 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 57.14 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 15985.04 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 151.63 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 38391.29 نقطة.

بعد تذبذبها بين الارتفاع والانخفاض في أغلب وقت التداول أمس، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب في ختام التعاملات.

ومع اتجاه الأنظار إلى القرار المنتظر للجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياط الاتحادي (المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، وبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة والمقرر نشرهما الأربعاء والجمعة المقبلين على التوالي، ظل المتعاملون بعيدين عن القيام بحركات كبيرة.

في الوقت نفسه أدى ضعف الدولار إلى تحسن سعر الذهب، وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسة، أمس، إلى 105.47 نقاط، قبل أن يستعيد جزءاً من تراجعه، ليسجل 105.61 نقاط، وهو ما يقل بنسبة 0.3% عن مستواه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 10.40 دولارات، أي بنسبة 0.45% إلى 2345.40 دولاراً للأوقية تسليم مايو المقبل، ليرتفع لليوم الثالث على التوالي.

كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 0.121 دولار، أي بنسبة 0.44% إلى 27.373 دولاراً للأوقية تسليم مايو المقبل، وارتفع سعر النحاس بمقدار 0.1050 دولار إلى 4.6690 دولارات للرطل تسليم مايو المقبل.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياط الاتحادي الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعه المقرر في الأسبوع الحالي، كما يترقب المستثمرون المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس جيروم بأول، عقب اجتماع المجلس لرصد أي مؤشرات على مستقبل أسعار الفائدة.

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