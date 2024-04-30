«بتكوين» عند أقل مستوى في أسبوع مع تعثر مسيرة صعودها خلال 2024

المصدر: (نيويورك - بلومبرغ)

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تراجع سوق «بتكوين» والعملات المشفرة الأوسع، أمس، مع ترقب بعض المضاربين لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده هذا الأسبوع، الذي قد يشير إلى ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وانخفض أكبر أصل رقمي إلى أدنى مستوى له في أسبوع في مرحلة ما، أمس، قبل تقليص بعض خسائره ليجري تداوله منخفضاً %2 تقريباً عند 62505 دولارات ظهراً بتوقيت سنغافورة.

كما تكبدت عملات مشفرة أصغر مثل «إيثريوم»، و«بي إن بي»، و«إكس آر بي» خسائر.

وقالت شركة «ديبوزيتوري ترست كومباني» التي تقدم خدمات التسوية والمقاصة في الولايات المتحدة، الجمعة، إن صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة لن تحصل على قيمة ضمان لتسهيلات خط الائتمان، ما أثار تساؤلات حيال أي آثار محتملة على أسواق الأصول الرقمية.

كما يستمر تراجع الطلب على نحو 10 صناديق استثمار متداولة في «بتكوين» في الولايات المتحدة. وتراجع تقدم «بتكوين» للعام 2024 إلى نحو 47% من أكثر من 70% في منتصف مارس، عندما وصل الرمز المميز إلى مستوى قياسي قارب 74 ألف دولار.

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