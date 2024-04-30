70 مليون وظيفة تدعمها صناعة النفط في العالم

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة «أوبك»، أن صناعة النفط والغاز تؤدي دوراً مهماً في التوظيف ودعم الاقتصادات الوطنية على مستوى العالم، بتوفير الفرص الوظيفية للأشخاص، ليس فقط من ذوي المهارات العالية والمتخصصين، لكنها تشمل أيضاً جميع سلسلة التوريد والتصنيع وشركات النقل والفنادق والمحال التجارية، إذ تدعم صناعة النفط وحدها نحو 70 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن صناعة النفط توفر فرصاً لمجموعة واسعة من الشركات التي تنتشر في جميع أنحاء العالم، كونها محرك الفرص الاقتصادية وموطن منصات الحفر ومصافي النفط، وجامعات النفط، كما توجد «المدن النفطية» في أرجاء المعمورة.

وأشار الغيص، إلى أنه في تحديث العام 2023 لخريطة الطريق الخاصة بصافي الصفر «الانبعاثات الكربونية» تتوقع وكالة الطاقة الدولية فقدان 13 مليون وظيفة في الصناعات المرتبطة بالوقود الأحفوري حتى 2030، أي ما يعادل 1.6 مليون وظيفة كل عام تقريباً أي 135 ألفاً في الشهر.

وأكد أن رسالة «أوبك» واضحة وثابتة في شأن الوظائف في صناعة النفط فيحتاج العالم إلى المزيد منها ويتوقع أن ينمو الطلب على النفط إلى 116 مليون برميل يومياً بحلول 2045، مضيفاً: ولتحقيق ذلك ومواصلة تطوير التقنيات للحد من الانبعاثات، سنحتاج إلى المزيد من العمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز