الذهب يخسر 5 دولارات في تداولات المعاملات الفورية

المصدر: وام

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تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت نحو 5 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 09:22 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.22 في المائة أو ما يعادل 5.02 دولارات ليصل إلى 2333.19 للأونصة.

ونزلت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024 بنسبة 0.12 في المائة أو ما يعادل 2.95 دولار لتصل إلى 2344.2 دولاراً للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.16 في المائة إلى 27.57 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين بنحو 0.43 في المائة إلى 928.5 دولار، فيما انخفض البلاديوم 0.02 في المائة إلى 961.28 دولاراً.

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