إيطاليا تعتزم استثمار 10 مليارات يورو في أشباه الموصلات

المصدر: (روما - وام)

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تعتزم الحكومة الإيطالية، استثمار نحو 10 مليارات يورو في صناعة أشباه الموصلات على مدار العام الجاري، وفق وكالة بلومبرج للأنباء. ونقلت وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية عن أدولفو أورسو، وزير الصناعة الإيطالي قوله، إن إيطاليا تستعد لتصبح من أكبر منتجي الإلكترونيات الدقيقة في أوروبا.

وأعلنت إيطاليا، مارس الماضي، أن شركة «سيليكون بوكس» السنغافورية ستستثمر 3.2 مليارات يورو (3.4 مليارات دولار) في بناء مصنع رقائق إلكترونية شمالي البلاد.

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