«فينتشر» تبدأ إنتاج الغاز المسال في 2024

المصدر: (لويزيانا - بلومبرغ)

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تتوقع «فينتشر غلوبال إل إن جي»، بدء الإنتاج في ثاني منشآتها لتصدير الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا منتصف 2024، ما يعزز مكانة الولايات المتحدة كأكبر مورد في العالم للوقود الفائق التبريد.

وطلبت الشركة التي يقع مقرها في أرلينغتون بولاية فيرجينيا، الموافقة على استلام شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتبريد معداتها في إطار عملية بدء التشغيل في منشأة «بلاكماينز إل إن جي»، وفق ملف تنظيمي بتاريخ 22 أبريل.

وهذه خطوة رئيسية قبل أن يتسنى بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال. وستكون «فينتشر غلوبال» المنشأة الثامنة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، ولكن من غير المتوقع تشغيلها على النطاق التجاري قبل نهاية 2024.

وقد أخر ذلك بدء التوريد لعملائها الرئيسيين في «كالكاسيو باس»، بما فيهم «شل»، و«بي بي»، و«ريبسول»، التي رفعت دعوى تحكيم، قائلة إن عقودها كان ينبغي أن تبدأ في وقت مبكر.

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