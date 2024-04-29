إيرباص ترفع إنتاجها من طراز «A350» عريضة البدن

المصدر: (باريس - بلومبرغ)

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تعتزم «إيرباص»، زيادة إنتاج طائرتها المتطورة من طراز «إيه 350» عريضة البدن، إذ تسعى شركة صناعة الطائرات إلى الاستفادة من ارتفاع الطلب، بينما لا تزال منافستها الرئيسية «بوينغ» غارقة في أزمة ثقة.

وتستهدف صانعة الطائرات الأوروبية الوصول إلى معدل إنتاج 12 طائرة من طراز «إيه 350» شهرياً بحلول 2028، مستبدلة الخطط السابقة للوصول بمعدل الإنتاج إلى 10 طائرات شهرياً بحلول 2026، وفق تصريحات الشركة خلال الإعلان عن نتائج الربع الأول.

وبلغت أرباح «إيرباص» قبل الفوائد والضرائب 577 مليون يورو (619 مليون دولار)، ولم تصل إلى 815 مليون يورو التي توقعها المحللون في استطلاع رأي أجرته «بلومبرغ» في ظل ارتفاع التكاليف. وشهدت الشركة خروجاً لسيولة نقدية قيمتها 1.79 مليار يورو، نتيجة زيادة المخزون استعداداً لرفع معدل الإنتاج، فضلاً عن مشكلات سلاسل التوريد. وارتفعت الإيرادات إلى 12.8 مليار يورو.

وقال غيلوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص»، في مكالمة مع وسائل الإعلام: «حققنا نتائج الربع الأول من 2024 في ظل عدم وجود بوادر على تحسن البيئة التشغيلية، فالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد مستمرة».

ولا تزال «إيرباص» تواجه أزمة في إمدادات أجهزة ومعدات المقصورات، والأنظمة، والهياكل الهوائية، شاملة تلك التي توردها شركة «سبيريت إيروسيتسمز»، بحسب «فوري». وقال «فوري» في مقابلة منفصلة مع تليفزيون «بلومبرغ»: «نفضل ألا نشتري إمداداتنا المهمة من منافستنا الرئيسية والوحيدة تقريباً، لذلك علينا العثور على طريقة للمضي قدماً تناسب الطرفين، إلا أننا لا نريد فرض رغباتنا على أي طرف».

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