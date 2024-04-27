تريليونا دولار القيمة السوقية لـ «ألفابت»

المصدر: (نيويورك - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع سهم «ألفابت» بشكل حاد خلال تعاملات أمس، متجهاً إلى تسجيل أفضل أداء يومي خلال 9 سنوات، على خلفية نتائج الأعمال القوية وقرار الشركة بتوزيع الأرباح للمرة الأولى.

وصعد سهم مالك «غوغل» بنسبة 10.40 % إلى 172.22 دولاراً، بعدما لامس 174.71 دولاراً في وقت سابق. وتعد هذه أعلى وتيرة صعود يومية للسهم منذ قفز بنسبة 16.3 % في 17 يوليو 2015، كما أنه يعني الإغلاق بقيمة سوقية فوق تريليوني دولار. وستكون «ألفابت» رابع شركة أمريكية تصل إلى هذه القيمة عند الإغلاق، بعد كل من «آبل» و«مايكروسوفت» و«إنفيديا»، ويأتي ذلك بعد 947 جلسة تداول منذ بلوغ القيمة السوقية للشركة تريليون دولار.

وأعلن مجلس إدارة «ألفابت»، أول من أمس، بدء برنامج توزيع أرباح نقدية للمرة الأولى، وذلك بقيمة 20 سنتاً للسهم، ووافق على إعادة شراء ما يصل إلى 70 مليار دولار من الأسهم. وبلغ صافي ربح الشركة في الربع الأول 23.66 مليار دولار، ارتفاعاً من 15.05 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وسجلت ربحية السهم 1.89 دولار، مقابل توقعات بـ 1.51 دولاراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز