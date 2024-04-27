ارتفاع التضخم في أمريكا خلال مارس

المصدر: (واشنطن – رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع التضخم بالولايات المتحدة في مارس على نحو طفيف، إلا أن ذلك لن يغير على الأرجح توقعات أسواق المال بأن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيؤجل خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر.

وذكر مكتب التحليلات الاقتصادية بوزارة التجارة الأمريكية، أمس، أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ارتفع 0.3 % الشهر الماضي، ولم يطرأ تعديل على بيانات فبراير ليظهر ارتفاع المؤشر 0.3 % كما ورد سابقاً.

وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم 2.7 % حتى مارس بعد ارتفاعه 2.5 % حتى فبراير. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي 0.3 % على أساس شهري و2.6 % على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يبقي مسؤولو مجلس الاحتياط أسعار الفائدة من دون تغيير الأسبوع المقبل.

وأبقى المجلس سعر الفائدة القياسي ليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 5.25 % و5.50 % منذ يوليو، ورفع المجلس سعر الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز