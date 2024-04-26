نتائج "ميتا" الفصلية تتجاوز التوقعات.. والسهم يربح 4.7 دولارات

المصدر: نيويورك - وكالات

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أعلنت شركة ميتا عن نتائج الربع الأول التي جاءت أفضل من المتوقع، حيث حققت الشركة ربحية سهم بنحو 4.71 دولاراً للسهم الواحد مقابل توقعات بنحو 4.32 دولاراً، وفقاً لـ LSEG.

وبلغت الإيرادات 36.46 مليار دولار مقابل توقعات بنحو 36.16 مليار دولار، بحسب LSEG.

وتوقعت الشركة أيضاً أن تتراوح مبيعات الربع الثاني بين 36.5 مليار دولار و39 مليار دولار. في مقابل توقعات المحللين البالغة 38.2 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، رفعت ميتا توقعاتها للتكاليف لهذا العام، وتعتقد الآن أن تتراوح النفقات الرأسمالية بين 35 مليار دولار و40 مليار دولار.

وكانت الشركة في وقت سابق من هذا العام، قدرت النفقات المتعلقة بأشياء مثل الخوادم وأجهزة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بنحو 30 مليار دولار إلى 37 مليار دولار.

وقد رفعت ميتا توقعات المستثمرين بسبب تحسن أدائها المالي في الأرباع الأخيرة، مما لا يترك مجالًا كبيراً للخطأ.

واستعادت الشركة الأم لفيسبوك حصتها في سوق الإعلانات الرقمية بعد عام 2022 الكئيب. في ذلك الوقت، كانت الشركة تعاني من أزمة آبل.

وحول تحديث خصوصية نظام التشغيل iOS ومخاوف الاقتصاد الكلي التي دفعت العديد من العلامات التجارية إلى كبح الإنفاق.

ويتوقع المحللون أن تعلن شركة ميتا عن زيادة بنسبة 26% في الإيرادات من 28.65 مليار دولار في العام السابق. وهذا من شأنه أن يمثل أسرع معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2021، والذي كان قبل أن يبدأ تغيير خصوصية شركة آبل في الظهور في الميزانيات العمومية للشركات الأخرى.

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