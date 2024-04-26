انخفاض جماعي لأسعار العملات الرقمية

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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انخفضت أسعار العملات الرقمية بشكل جماعي خلال تداولات أمس، فيما تزايد القلق بين المستثمرين الجدد بسبب الهجمات الاحتيالية داخل سوق العملات المشفرة، مما يجعل من الضروري البحث عن طرق للتعامل مع الجوانب الأكثر خطورة في هذا المجال. وشهد سعر «بيتكوين» انخفاضاً بنسبة 4.01% إلى 64.337 ألف دولار خلال تداولات أمس، مما أدى إلى تراجع قيمتها السوقية إلى 1.27 تريليون دولار. وزاد حجم التداولات على بيتكوين إلى 31.12 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كذلك شهدت «إيثيريوم» انخفاضاً بنسبة 3.64% إلى 3154 دولاراً، و«بينانس كوين» انخفضت بنسبة 0.17% إلى 606 دولارات، و«كاردانو» تراجعت بنسبة 6.49% .

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