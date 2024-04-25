البنك الدولي: تراجع أسعار السلع الأساسية كبح جماح التضخم العالمي

المصدر: واشنطن - وكالات

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أكد البنك الدولي أن تراجع أسعار السلع الأساسية أسهم في كبح جماح التضخم العالمي. وذكر البنك في تقرير صدر أمس أن التراجع الحاد في أسعار السلع الأساسية خلال العامين الماضيين قد توقف، مع تقييد التوترات الجيوسياسية للإمدادات ومواصلة ارتفاع الطلب على المعادن الصناعية المستخدمة في عملية التحول نحو الطاقة النظيفة.

ومنذ منتصف 2022 وحتى نفس الفترة من 2023، تراجعت أسعار السلع الأساسية العالمية بنسبة 40%، مع انخفاض النفط والقمح وغيرهما. وأوضح البنك الدولي في هذا الصدد أن ذلك قد ساعد في خفض التضخم العالمي بحوالي 2%، ولكن خلال العام الماضي ارتفعت الأسعار مما وضع نهاية لضغوط انكماش أسعار المستهلكين.

وذكر إيندرميت جيل، كبير الاقتصاديين لدى البنك أن العالم يواجه صدمة طاقة كبرى قد تقوض أغلب التقدم المحرز في خفض التضخم خلال العامين الماضيين.

ويتوقع البنك الدولي تراجع أسعار السلع الأساسية 3% هذا العام وبمعدل 4% في 2025، وهو ما يترك الأسعار أعلى بحوالي 38% عما كانت عليه في المتوسط في الفترة من 2015 وحتى بداية الوباء.

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