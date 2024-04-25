الذهب يتماسك عند 2320 دولاراً

المصدر: (دبي - رويترز)

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تراجعت أسعار الذهب، أمس، مع انحسار المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تلقي مزيداً من الضوء على توقيت خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2320.19 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل في الجلسة السابقة.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 400 دولار من مارس إلى أبريل ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.29 دولاراً في 12 أبريل.

كما انخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2333.80 دولاراً للأوقية.

وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 27.24 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.1 % إلى 1018.50 دولاراً، في حين زاد البلاتين 0.3 % إلى 910.15 دولارات.

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