«بوينغ» تسجل تراجعاً في خسائرها السنوية في الربع الأول

المصدر: واشنطن - د ب أ

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ذكرت شركة «بوينغ» الأمريكية المتعثرة لصناعة الطائرات الأربعاء، أن خسائرها السنوية في الربع الأول تراجعت لتصل إلى 343 مليون دولار أو 0.56 - دولار للسهم، متجاوزة بذلك تقديرات بورصة «وول ستريت».

وتتم مقارنة هذه الأرقام بـ414 مليون دولار أو 0.69 - دولار للسهم، في الربع الأول من العام الماضي.

وكان محللون قد توقعوا في المتوسط أن تسجل الشركة أرباحاً بقيمة 1.65 دولار للسهم الواحد.

وتراجعت إيرادات الشركة لهذا الربع بواقع 7.5 %، لتصل إلى 16.57 مليار دولار من 17.92 مليار دولار العام الماضي.

وتتعرض بيونغ حالياً لضغوط قوية من جانب الأجهزة الرقابية لتحسين مراقبة الجودة في مصانعها بعد حادث انفصال سدادة إحدى فتحات الطوارئ في طائرة تابعة لشركة الطيران الأمريكية ألاسكا أيرلاينز أثناء تحليقها في يناير الماضي.

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