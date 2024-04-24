إيني: انخفاض صافي الربح المعدل خلال الربع الأول بنسبة 46%

المصدر: روما - (د ب أ)

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أعلنت مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة، الأربعاء، انخفاض صافي ربحها المعدل خلال الربع الأول بنسبة 46%، مقارنة بالعام الماضي، بحسب ما أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وجاء في بيان صحفي لعملاق الطاقة الإيطالية، بشأن النتائج التي حققتها: «في الربع الأول من عام 2024، بلغ صافي الربح المعدل العائد إلى مساهمينا 1.582 مليون يورو، بانخفاض عن المعدل السابق البالغ 1.325 مليون يورو، عند المقارنة بالربع الأول من عام 2023».

وأوضح البيان: «يعزي هذا التراجع إلى انخفاض أرباح التشغيل، وتقلص نتائج الشركات التابعة التي تعكس تدهور الأوضاع المتعلقة بالغاز الطبيعي والمنتجات الأخرى».

وأضافت مذكرة الشركة، أنه «في الربع الأول لعام 2024، حققت المجموعة الأرباح الأولية المعدلة قبل الفوائد والضرائب البالغة 4.116 ملايين يورو بانخفاض نسبته 30% مقارنة بالربع الأول من عام 2023 بعد النتيجة المنخفضة التي حققتها المحفظة الشاملة للغاز والغاز الطبيعي المسال، بانخفاض نسبته 77%، أي ما يصل إلى 325 مليون يورو بسبب ظروف السوق الاستثنائية التي ميزت الربع المقارن».

وخلصت مذكرة (إيني) إلى أن التراجع يعزى أيضاً إلى «نتائج أعمال التنقيب والإنتاج، التي شهدت انخفاضاً بنسبة 13%، أي ما يصل إلى 3.320 ملايين يورو، بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعي».

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