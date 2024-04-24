تراجع المبيعات الفصلية لروش السويسرية 6% إلى 15.8 مليار دولار

المصدر: جنيف - (د ب ا)

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أعلنت شركة روش السويسرية للأدوية أن مبيعاتها خلال الربع الأول تراجعت إلى 14.4 مليار فرانك سويسري (15.8 مليار دولار) مقارنة بـ15.32 مليار فرانك سويسري العام الماضي، بانخفاض بنسبة 6%.

وفي ظل ثبات سعر الصرف، ارتفعت المبيعات الربعية بنسبة 2% حيث عوض الطلب القوي على الأدوية الأحدث، إضافة إلى منتجات التشخيص التي تتضمن التشخيص المناعي واختبارات الكيمياء السريرية الانخفاض المحتمل لمبيعات الأدوية المتعلقة بجائحة كورونا وتأثير البدائل الحيوية والتآكل الجيني.

وبعد أحدث ربع، يبدو أن تأثير المبيعات المتعلقة بجائحة كورونا انتهى بصورة كبيرة، ولن يكون هناك تأثير مادي على مبيعات الشركة.

وباستثناء المنتجات المتعلقة بجائحة كورونا، ارتفعت المبيعات الربعية بنسبة 7%. وتتوقع روش ارتفاع المبيعات خلال العام المالي 2024.

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