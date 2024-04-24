7.62 % ارتفاع مبيعات المركبات المستعملة بالصين في الربع الأول

المصدر: بكين - (د ب أ)

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أظهرت بيانات صناعية صادرة عن الجمعية الصينية لتجار السيارات، ارتفاع مبيعات المركبات المستعملة في الصين بنسبة 7.62 % على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، عن جمعية تجار السيارات، أنه قد تم بيع نحو 4.6 ملايين مركبة مستعملة في البلاد خلال الفترة المذكورة، بقيمة معاملات إجمالية بلغت 313.96 مليار يوان (نحو 44.18 مليار دولار).

وفي شهر مارس الماضي وحده، تم تداول نحو 1.71 مليون مركبة مستعملة في الصين، بزيادة نسبتها 9.12 % على أساس سنوي، و42.33 % على أساس شهري.

وبلغت قيمة المعاملات الإجمالية نحو 118.04 مليار يوان في الشهر الماضي.

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