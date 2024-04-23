«بيبسي» تستفيد من ارتفاع الأسعار.. والإيرادات تتجاوز 18.2 مليار دولار

المصدر: نيويورك - (رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجاوزت شركة «بيبسي» PepsiCo توقعات وول ستريت لإيرادات وأرباح الربع الأول، حيث أدى الطلب على المشروبات الغازية والوجبات الخفيفة مثل شيتوس ودوريتوس في الأسواق الدولية إلى دفع النمو حتى في الوقت الذي شهدت فيه تباطؤاً في الولايات المتحدة.

وارتفع صافي إيرادات الشركة في الربع الأول بنسبة 2.3 % إلى 18.25 مليار دولار، متجاوزاً تقديرات LSEG البالغة 18.07 مليار دولار، وتجاوزت الأرباح الأساسية لشركة PepsiCo البالغة 1.61 دولار للسهم الواحد التوقعات البالغة 1.52 دولار.

ارتفعت مبيعات الربع الأول في أكبر أعمال شركة PepsiCo، وهي وحدة المشروبات في أمريكا الشمالية، بنسبة 1 %، بينما انخفض حجم المنتجات العضوية بنسبة 5 %.

انخفض إجمالي المبيعات في وحدة Quaker Foods بأمريكا الشمالية بنسبة 24 % بعد سحب منتجات Quaker للمرة الأولى في ديسمبر في الولايات المتحدة بسبب احتمال تلوثها بالسالمونيلا.

وتتوقع شركة PepsiCo أن تتحسن أعمالها في أمريكا الشمالية تدريجياً مع اعتدال التأثيرات المرتبطة بسحب المنتجات.

وقال رامون لاجوارتا الرئيس التنفيذي لشركة بيبسي، إن الشركة تعمل على توسيع محفظتها في الأسواق المتقدمة والناشئة لتحفيز الطلب من خلال إطلاق منتجات مثل شوفان كويكر سريع التحضير ومشروب الطاقة سيلسيوس.

أنفق المستهلكون في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والصين أموالاً لشراء المشروبات الغازية ورقائق البطاطس باهظة الثمن من شركة بيبسي، بينما قام العملاء في الولايات المتحدة بتخفيض شراء المنتجات بسبب الميزانيات المتوترة.

وقال المدير المالي جيمي كولفيلد، «لقد شهدنا ثلاث سنوات من التضخم الهائل في أسعار المستهلكين ويجب استيعابه، وأعتقد أن التأثير التراكمي لذلك يفرض بعض الضغط على المستهلك. لكننا نتوقع أن ينحسر ذلك مع مرور الوقت».

وقفز متوسط أسعار الشركة بنسبة 5 % في الربع الأول، وانخفض حجمها العضوي بنسبة 2 %، مقارنة بانخفاض قدره 4 % في الربع الرابع.

وشكلت الأعمال الدولية حوالي 40 % من إيرادات شركة بيبسي المالية لعام 2023، في حين استحوذت أعمالها في أمريكا الشمالية على الباقي.

وانخفضت أسهم الشركة، التي حافظت أيضاً على توقعاتها المالية لعام 2024، بنسبة 1.5 %.

وقال جيرالد باسكاريللي المحلل في Wedbush: «سيكون هذا عاماً آخر من نمو الإيرادات الذي يقوده السعر على الرغم من انخفاض الأسعار».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز