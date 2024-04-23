أرباح الشركات تحلق بالأسهم الأوروبية.. وفايننشال تايمز البريطاني لأعلى مستوى

المصدر: عواصم - (رويترز)

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ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مدفوعة بمكاسب قطاع التكنولوجيا بعدما عززت أرباح الشركات القوية ثقة المتعاملين، في حين قفز المؤشر فاينانشال تايمز في بريطانيا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

وخلال التداولات، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة مدعوماً بقفزة بنحو اثنين في المئة لأسهم شركات التكنولوجيا.

واستفاد المؤشر من صعود سهم شركة ساب 4.6 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة الألمانية عن 24 بالمئة زيادة في إيرادات الأعمال السحابية في الربع الأول بقيمة 3.93 مليارات يورو (4.19 مليارات دولار)، مدعومة بالطلب على برامج تخطيط موارد المؤسسات.

وصعد سهم نوفارتس 4.6 بالمئة مع رفع شركة الأدوية السويسرية توقعاتها للعام بأكمله بعد الإعلان عن نتائج الربع الأول التي فاقت التوقعات.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت شركة راندستاد، وهي أكبر وكالة توظيف في العالم، عن أرباح أساسية ربع سنوية مخيبة للآمال، ما أدى إلى هبوط أسهم الشركة الهولندية 6.7 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية في منطقة اليورو لشهر أبريل، والتي يمكن أن تسلط الضوء على الحالة الاقتصادية للتكتل.

وعلى صعيد آخر، صعد المؤشر فايننشال تايمز البريطاني الذي يركز على المصدرين 0.6 بالمئة ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 8071.96 نقطة.

اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني مدعوماً بارتفاع مؤشرات وول ستريت خلال الجلسة السابقة لكن المكاسب حدتها المخاوف بشأن أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى والتوتر في الشرق الأوسط.

وأنهى المؤشر نيكاي الجلسة مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 37552.16 نقطة. محققاً مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في عشرة أسابيع يوم الجمعة.

وشهد التداول تقلباً في الجلسة الصباحية إذ ارتفع المؤشر واحداً بالمئة قبل أن يتراجع لفترة وجيزة إلى المنطقة السلبية. ثم جاءت فترة ما بعد الظهر هادئة مع تحرك المؤشر بشكل هامشي على نطاق واسع.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.14 بالمئة.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية أمس الاثنين مستفيدة من عودة الإقبال على المخاطرة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع السابق.

وتراجع سهم تسلا 3.4 بالمئة بعد تخفيضها الأسعار في عدد من أسواقها الرئيسية. وعملاقة صناعة السيارات الكهربائية هي واحدة مما تسمى بمجموعة العظماء السبعة وهي مجموعة من شركات التكنولوجيا العملاقة والتي ستعلن عن أرباحها هذا الأسبوع، ومنهم ميتا وألفابت ومايكروسوفت.

وقال شوكي أوموري كبير الاستراتيجيين في مكتب اليابان في شركة ميزوهو سيكيوريتيز «فيما يتعلق بالاتجاهات الأخيرة، يبدو أن سوق الأسهم اليابانية تتأثر بشدة بالعوامل الخارجية».

وأضاف «هذا الأسبوع، لن يعلن العظماء السبعة عن أرباحهم فحسب، بل ستقوم الشركات الكبرى الأخرى بذلك أيضاً.. أعتقد أن الأرباح ستأتي على الجانب الأضعف، وهو ما قد يدفع المؤشر نيكاي للانخفاض إلى 37000 نقطة».

وارتفع المؤشر نيكاي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة قبل شهر قبل أن يتراجع بشكل حاد إلى 36733.06 نقطة يوم الجمعة.

ومن بين الأسماء البارزة في قطاع الرقائق، ارتفع سهم طوكيو إلكترون 0.15 بالمئة وبدد سهم أدفانتست مكاسبه المبكرة لينخفض 0.46 بالمئة. وهبط سهم ليزرتك 1.94 بالمئة وهوى سهم ديسكو 2.56 بالمئة.

وشركات المرافق هي الرابح الأكبر، إذ قفز سهم أوساكا غاز 4.84 بالمئة ليكون أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي بعد تعديل توقعات أرباحه. وصعد سهم طوكيو للغاز 2.79 بالمئة.

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