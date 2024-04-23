أسعار الذهب تهوي 5% خلال 3 جلسات بعد وصوله لمستويات قياسية

المصدر: دبي - البيان و(رويترز)

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هوت أسعار الذهب عالمياً 5% خلال 3 جلسات بعد وصوله لمستويات قياسية، حيث انخفضت أسعار الذهب الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين مع انحسار مخاوف نشوب صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة وخفض الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية نحو واحد بالمئة إلى 2304.99 دولارات للأوقية خلال التداولات. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2318.80 دولاراً للأوقية.

وانخفض الذهب أكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي في أكثر من عام.

وتراجع صناع السياسات، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، الأسبوع الماضي عن تقديم أي توجيهات بشأن الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة، قائلين بدلاً من ذلك إن السياسة النقدية يجب أن تكون تقييدية لفترة أطول.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.

وتترقب الأسواق أيضاً صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس هذا الأسبوع، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأمريكي، لاستنباط مزيد من الدلائل عن مسار السياسة النقدية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.31 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 919.05 دولاراً، في حين نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1007.58 دولارات.

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