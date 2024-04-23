الأسهم الأمريكية تراهن على أرباح شركات التكنولوجيا.. والأوروبية على البنوك

المصدر: عواصم - (وكالات)

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ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، أمس، في محاولة للتعافي من تراجع الأسبوع الماضي، مع انحسار التوترات في الشرق الأوسط. فيما تتجه الأنظار إلى شركات التكنولوجيا التي من المقرر أن تعلن نتائجها هذا الأسبوع مثل الفابيت وانتل ومايكروسوفت وتسلا وميتا.

وخلال التداولات ارتفع المؤشر داو جونز 0.13 % أو 45 نقطة، فيما صعد كل من ستاندر آند بورز وناسداك 0.26 % لكل منهما.فيما يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو.

الأوروبية

وارتفعت الأسهم الأوروبية، مع ترقب المتعاملين لنتائج أعمال عدة بنوك كبيرة، بينما قفز سهم شركة جالب البرتغالية إلى أعلى مستوى في 16 عاماً إثر نتيجة إيجابية للتنقيب عن الغاز في ناميبيا.

وخلال التداولات، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 ٪ مدفوعاً بمكاسب البنوك 0.5 ٪.

وستكون أرباح البنوك الأوروبية في دائرة الضوء هذا الأسبوع إذ يبحث المتعاملون عن صورة أوضح حول ما إذا كانت أسعار الفائدة المرتفعة لا تزال تعزز الأرباح أو ما إذا كان ارتفاع أسعار الأسهم على مدار العام سيبدأ في فقدان زخمه.

وسيعلن كل من بنك بي.إن.بي باريبا ودويتشه بنك وباركليز ولويدز عن أرباحها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ومن الأسهم التي حققت مكاسب قوية، قفز سهم جالب إنرجيا 17 ٪ بعد أن قالت الشركة البرتغالية إن حقل موبان قبالة ساحل ناميبيا قد يحتوي على ما لا يقل عن عشرة مليارات برميل من النفط.

وكسب سهم ألستوم 4.9 ٪ بعد أن وافقت شركة تصنيع القطارات الفرنسية على بيع وحدة أعمال إشارات السكك الحديدية التقليدية في أمريكا الشمالية لشركة تصنيع أنظمة السكك الحديدية الألمانية كنور بريمس مقابل حوالي 630 مليون يورو (671 مليون دولار).

اليابان

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني معوضاً بعض الخسائر الكبيرة التي تكبدها في الجلسة السابقة لكن تراجع الأسهم المرتبطة بالرقائق حد من المكاسب.

وأغلق نيكاي مرتفعاً واحداً بالمئة إلى 37438.61 نقطة بعد تراجعه لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة. ومن بين الشركات المدرجة في المؤشر البالغ عددها 225، ارتفع 196 سهماً وانخفض 28 سهما، مع استقرار سهم واحد.

وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً 1.38 ٪ عند 2662.46 نقطة.

وصعد نحو 88 ٪ من أكثر من 1600 سهم مدرج في بورصة طوكيو.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية لبورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء اثنين. ونزل مؤشرا شركات استكشاف الطاقة وشركات المصافي 0.59 ٪ و0.06 ٪ على الترتيب.

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