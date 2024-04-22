أسعار النفط تهبط مع تراجع حدة التوتر في الشرق الأوسط

المصدر: وكالات

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تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين متأثرة بتجدد التركيز على أساسيات السوق، بعد أن قللت إسرائيل وإيران من مخاطر تصعيد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط في أعقاب ضربة إسرائيلية محدودة على ما يبدو على إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتاً بما يعادل 0.77 بالمئة إلى 86.62 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0415 بتوقيت غرينتش.

وانخفض عقد أقرب استحقاق لشهر مايو لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي والذي ينتهي اليوم الاثنين 63 سنتا بما يعادل 0.76 بالمئة إلى 82.51 دولاراً للبرميل. وانخفض عقد يونيو الأكثر نشاطاً 64 سنتا إلى 81.58 دولاراً للبرميل.

وقال ييب جون رونج محلل السوق الاستراتيجي في آي.جي "أسعار خام برنت لم تنجح في الاحتفاظ بارتفاعها المبدئي مع توقعات واسعة بأن التوتر الجيوسياسي بين إسرائيل وإيران ربما ينحسر بالنظر لرد فعل إيران الهادئ".

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في وقت مبكر من تداولات الجمعة بعد سماع دوي انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية فيما وصفته مصادر بأنه هجوم إسرائيلي لكن تقليل طهران من أثر ذلك وقولها إنها لا تعتزم الرد قلص المكاسب.

وقال ييب لرويترز "الزيادة بأكثر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية لم تساعد الأمر أيضا".

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.7 مليون برميل وفقا لما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي وهو ما يقارب ضعف توقعات المحللين.

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