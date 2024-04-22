9.6 % نمو التجارة الإلكترونية بالصين في الربع الأول

المصدر: بكين - شينخوا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية، ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية عبر الحدود في الصين بنسبة وصلت إلى 9.6% على أساس سنوي ليصل إلى 577.6 مليار يوان (نحو 81.3 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الوزارة، إنه خلال الفترة المذكورة، شهدت واردات وصادرات التجارة الإلكترونية للصين مع الدول الشريكة في «التجارة الإلكترونية لطريق الحرير» مثل الإمارات والمجر وكمبوديا والبرازيل، نمواً سريعاً.

وأضافت الوزارة، أن وتيرة التعاون الدولي في التجارة الإلكترونية تسارعت، مشيرة إلى أنها نظمت لأول مرة، منصات للتجارة الإلكترونية الصينية لإجراء جولات ترويجية في دول أجنبية. ومن خلال هذه المبادرة، تواصلت شركات التجارة الإلكترونية الصينية مع أكثر من 60 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في إيطاليا.

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