إجمالي الناتج المحلي الفصلي في الصين

المصدر: بكين - (د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني، نمو اقتصاد الصين خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5.3% سنوياً في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 4.8% بعد نموه بمعدل 5.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمواً ربع سنوي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بمعدل 1.6% مقابل 1% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

من ناحية أخرى قال مكتب الإحصاء إن الناتج الصناعي للصين سجل نمواً سنوياً خلال مارس الماضي بنسبة 4.5% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وهو ما جاء أقل كثيراً من التوقعات التي كانت 5.4% بعد نموه بمعدل 7% خلال فبراير الماضي.

كما زادت مبيعات التجزئة في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 3.1% في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 5.1% بعد زيادتها بنسبة 5.5% خلال فبراير.

أما الاستثمارات في الأصول الثابتة فزادت خلال مارس بنسبة 4.5% في حين كانت التوقعات 4% بعد زيادتها بنسبة 4.2% خلال فبراير.

وعلى صعيد الأسعار تراجعت أسعار المساكن في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 2.2% بعد تراجعها بنسبة 1.4% خلال فبراير. وتراجع معدل البطالة في الصين إلى 5.2% خلال الشهر الماضي مقابل 5.3% خلال الشهر السابق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز