«باي بت»: «تنصيف بيتكوين» سيجعلها أندر مرتين من الذهب

المصدر: دبي - البيان

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أظهر تقرير لمنصة «باي بت» Bybit، أن ديناميكيات العرض الحالية للبيتكوين لا تترك سوى تسعة أشهر من العرض في منصات التداول.

ويُعزى ذلك لعملية تنصيف البيتكوين المرتقبة، والتي تقلل من كمية المعروض من العملة بنسبة %50.

وبعد عملية التنصيف، من المتوقع اشتداد الضغط على المعروض من البيتكوين، ووفقاً للتقرير: «بدأت احتياطيات البيتكوين على جميع منصات التداول المركزية بالنفاذ بوتيرة أسرع.

فمع بقاء 2 مليون عملة من البيتكوين، وافتراض تدفق يومي قدره 500 مليون دولار إلى صناديق الاستثمار المتداول في البورصة (ETF) للتداول الفوري للبيتكوين، فإن ما يعادل نحو 7.142 عملة بيتكوين ستغادر احتياطات منصات التداول يومياً، مما يشير إلى أن الأمر سيستغرق تسعة أشهر فقط لنفاذ جميع الاحتياطيات المتبقية».

ووفقاً للتقرير، ستجعل عملية التنصيف المقبلة عملة بيتكوين نادرة أكثر من الذهب بمعدل الضعف.

وأضاف: «يتم احتساب معدل المخزون إلى التدفق عبر قسمة المعروض المتداول للسلعة على إنتاجها السنوي، للتوصل إلى قياس ندرتها.

لذلك فإن معدل المخزون إلى التدفق بالنسبة للبيتكوين يقارب 56 قبل التنصيف القادم، بينما يبلغ معدله بالنسبة للذهب 60. وبعد التنصيف المرتقب في أبريل 2024، من المتوقع أن يتضاعف المعدل بالنسبة للبيتكوين ليصل إلى 112».

ونظراً لذلك، تصدر المستثمرون من المؤسسات المشهد عبر الاستعداد لهذا الحدث مسبقاً، لاسيما بعد موافقة الولايات المتحدة رسمياً على إدراج صناديق تداول بيتكوين في البورصات. وقال التقرير: «تغدو البيتكوين أكثر خيارات الاستثمار أماناً حتى بالنسبة لأكثر المستثمرين تمرساً في عالم العملات الرقمية».

وأضاف: «كان ارتباط السعر بين البيتكوين وبقية العملات المشفرة مرتفعاً باستمرار، ويُنظر إلى الاستثمار في البيتكوين أيضاً على أنه العملة المشفرة ذات أدنى معامل بيتا».

وقال بن تشو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة Bybit: «ترسخ كل عملية تنصيف مكانة البيتكوين الهامة في عالم اليوم، ليس كعملة فحسب، بل كأصل رقمي نادر، أشبه بالذهب الرقمي. لذلك ستبشر عملية التنصيف المقبلة هذا العام بمرحلة جديدة تزداد فيها ندرة البيتكوين، وتجعلها أكثر ندرة من الذهب بمعدل الضعف».

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