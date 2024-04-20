تباطؤ حجم الاستثمارات الأجنبية في الصين

المصدر: بكين - وكالات

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تباطأ حجم الاستثمارات الأجنبية في الصين للشهر الثالث على التوالي خلال مارس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يُبرز صعوبة جذب بكين لمزيد من الأموال الأجنبية لتعزيز اقتصادها.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية الفعلية الجديدة في الصين 87 مليار يوان (12 مليار دولار) الشهر الماضي، وفقاً لحسابات مستندة إلى أرقام قدمتها وزارة التجارة أمس الأول. يمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 38% مقارنة بالشهر نفسه من 2023.

وقالت نائبة وزير التجارة غوه تينغ تينغ إن الاستثمارات الواردة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بلغت 301 مليار يوان، بانخفاض 26% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأرجعت هذا الانخفاض الحاد إلى قاعدة المقارنة العالية مع الربع الأول من 2023، والذي شهد تدفقاً قياسياً للاستثمارات.

وسعت الصين إلى إقناع الشركات الأجنبية بالاستثمار في البلاد منذ إعادة فتحها بعد أعوام من الإغلاق الناتج عن تفشي كوفيد. لكن الشركات الأجنبية تراجعت إلى حد كبير، مستشهدة بالتوترات الجيوسياسية وآفاق النمو غير المؤكدة في البلاد.

وأظهر مسح للشركات الأمريكية في بداية هذا العام أن ما يقرب من نصف جميع المشاركين ليس لديهم خطط لتوسيع استثماراتهم في البلاد، حتى مع تزايد تفاؤل البعض بتحسن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وتعهدت بكين باتخاذ خطوات لتهيئة بيئة تُسهل على الشركات الأجنبية القيام بأعمالها، رغم أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أثاروا مؤخراً مخاوف من أن الشركات الأجنبية تُعامل بشكل غير عادل في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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