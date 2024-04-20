أسعار النفط على استقرار آخر الأسبوع

المصدر: (بندن - رويترز)

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استقرت أسعار النفط في ختام تداولات الأسبوع، وذلك في أعقاب صعودها بأكثر من ثلاثة دولارات في وقت سابق بعد انخفاض حدة التوترات في المنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات إلى 87.21 دولاراً للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 27 سنتاً إلى 83 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة الأكثر تداولاً تسليم يونيو 15 سنتاً إلى 82.25 دولاراً للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن الأسعار انخفضت بنحو 3% منذ الاثنين الماضي وتتجه صوب أكبر خسارة أسبوعية لها منذ فبراير.

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