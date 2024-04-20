60 مليار دولار فائض الصين التجاري في الربع الأول

المصدر: (بكين - شينخوا)

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أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، تسجيل فائض تجارة السلع والخدمات الصينية أكثر من 60 مليار دولار في الربع الأول 2024.

وقالت وانغ تشون يينغ، نائب رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي والمتحدثة باسمها، إنه وبدعم من الفائض التجاري في السلع والخدمات، ظل فائض الحساب الجاري للبلاد ضمن نطاق معقول ومتوازن خلال الفترة ما بين يناير ومارس الماضيين. وأضافت: بالنظر إلى المستقبل، فإن الحساب الجاري للصين يعد أساساً كافياً للحفاظ على أداء اقتصادي جيد.

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