الصين تعارض خطة أمريكا لفرض قيود على منتجات الصلب

المصدر: بكين - د ب أ

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قالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن بكين تعارض بشدة خطة أمريكا لفرض قيود على منتجات الصلب والألمنيوم الصينية، كما تعهدت باتخاذ إجراءات لحماية مصالح البلاد.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن الوزارة القول في بيان إن الصين تحث أمريكا على وقف زيادة الرسوم على المنتجات الصينية، والإلغاء الفوري للرسوم الإضافية على المنتجات الصينية. وأضاف بيان الوزارة أن الصين سوف تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية حقوقها.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طلب من مكتب الممثلة التجارية دراسة زيادة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الصيني، متهماً بكين بالقيام بممارسات «غير عادلة وغير سوقية». ووجه بايدن هذا المكتب الحكومي على مضاعفة الرسوم ثلاث مرات عن مستواها الحالي، لكنه شدد على أن الأمر لا يتعلق بحرب تجارية مع هذه القوة الاقتصادية العالمية.

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