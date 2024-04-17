تويوتا تستدعي 211 ألف سيارة بسبب مشكلة تتعلق بالأقفال الإلكترونية للأبواب الخلفية

المصدر: وكالات

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أعلنت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات أنها سوف تستدعي 211 ألف سيارة من طراز بريوس 2024-2023 في اليابان و أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وذلك بسبب مشكلة تتعلق بالأقفال الإلكترونية للأبواب الخلفية.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء عن تويوتا القول إن هذه المشكلة من الممكن أن تؤدي لتسرب المياه داخل السيارة أو حدوث تماس كهربائى في دائرة القفل، مما يعني أن الباب قد يفتح أثناء سير السيارة.

وأضافت الشركة أنه سوف يتم استدعاء 135 ألف سيارة في اليابان و 55 الف سيارة في الولايات المتحدة.

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