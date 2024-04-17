إلزام شركة برد فارق أسعار الكهرباء إلى عملائها في بريطانيا

المصدر: (لندن - (د ب أ)

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قرر جهاز تنظيم قطاع الطاقة في بريطانيا «أوفجيم» إلزام شركة توزيع الكهرباء سكوتش باور إنيرجي ريتيل برد فارق أسعار بيع الكهرباء إلى العملاء خلال الفترة من 2015 إلى 2023، مشيراً إلى أن الشركة باعت الكهرباء خلال تلك الفترة بأعلى من الحد الأقصى المقرر لها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن «أوفجيم» القول إن سكوتش باور سترد 250 ألف جنيه إسترليني كفارق أسعار مباشر للعملاء إلى جانب 250 ألف جنيه إسترليني كتعويض لهم.

كما وافقت الشركة على دفع مليون جنيه إسترليني إضافية لصالح صندوق التعويض الطوعي لصناعة الطاقة التابع لجهاز «أوفجيم».

جاء قرار أوفجيم بعد اعتراف سكوتش باور بأنها فرضت بالخطأ رسوماً إضافية على 1699 عميلاً من المتعاقدين معها بنظام الخصم المباشر خلال تلك الفترة.

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