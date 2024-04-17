النيران تلتهم بورصة كوبنهاغن القديمة

المصدر: (كوبنهاغن - أ ف ب)

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اندلع حريق في المبنى التاريخي لبورصة كوبنهاغن القديمة، المشيّد في القرن السابع عشر، ما أدى إلى انهيار برجه الشهير.

ويخضع المبنى حالياً لأعمال تجديد احتفالاً بمرور 400 عام على تشييده. وكتب وزير الثقافة الدنماركي ياكوب إنغل شميدت على منصة إكس، «صور مروعة تردنا من مبنى البورصة هذا الصباح. أربعمائة سنة من الإرث الثقافي الدنماركي تحترق».

واندلع الحريق صباح الثلاثاء بحسب مراسلة فرانس برس التي رأت برج المبنى البالغ ارتفاعه 54 متراً يختفي وسط النيران.

وكتبت شرطة العاصمة الدنماركية على منصة إكس «بسبب حريق في بورسن (مقر البورصة القديمة)، نحن موجودون بكثافة في وسط كوبنهاغن»، موضحة أنها أغلقت أجزاء من المدينة أمام حركة المرور. وأظهرت لقطات مصورة أشخاصاً كثيرين يحاولون إنقاذ أعمال في الموقع، بينها لوحة تمثّل المبنى، بحسب صور نشرتها خدمة «دي ار» ووكالة التصوير «ريتزاو».

وقد بنيت بورصة كوبنهاغن بأمر من الملك كريستيان الرابع بين عامي 1619 و1640.

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