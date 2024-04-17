الذكاء الاصطناعي يعزز الصناعة الألمانية بمليارات اليورو

المصدر: (برلين - د ب أ)

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كشفت دراسة حديثة عن أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز الصناعة الألمانية بمليارات اليورو.

وبحسب الدراسة التي أجراها معهد «آي دابليو كونسالت» للاستشارات والأبحاث الاقتصادية بتكليف من شركة «جوجل» الأمريكية العملاقة لخدمات الإنترنت، يمكن زيادة القيمة المضافة الإجمالية في قطاع الصناعات التحويلية بألمانيا بنسبة 7.8 % من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما يعادل زيادة 56 مليار يورو.

والذكاء الاصطناعي التوليدي هو أحد أشكال الذكاء الاصطناعي الذي يمكن استخدامه لإنشاء «توليد» محتويات أصلية جديدة. وبمساعدة الخوارزميات وما يسمى بنماذج اللغة، يمكن إنشاء محتويات مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو، وكذلك الموسيقى أو رموز البرامج. ولا يحتاج نظام الذكاء الاصطناعي إلى برمجة خاصة لتكليفاته، بل يمكن إبلاغه بها باللغة العادية. ومثَّل إطلاق روبوت الدردشة «تشات جي بي تي» من قبل «أوبن إيه آي» نقلة نوعية مهمة للذكاء الاصطناعي التوليدي. وتقدم «جوجل» روبوت دردشة خاصاً بها «جيميني».

وبحسب الدراسة التي أجراها فرع معهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو) في كولونيا ونُشرت نتائجها في برلين، سيتعين على الأكاديميين والعاملين في المكاتب على وجه الخصوص التكيف مع التغييرات الكبيرة التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في عملهم. ووفقاً للبيانات، فإنه من المتوقع أن يكون للذكاء الاصطناعي تأثير قوي على عمل 600 ألف موظف في قطاع التصنيع بألمانيا. وبالنسبة لـ4.1 ملايين موظف آخرين يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي دعم عملهم، على سبيل المثال في تحسين رموز البرامج أو كمصدر للأفكار في تصميم المنتجات.

في المقابل سيُستخدم الذكاء الاصطناعي بوتيرة أقل في الوظائف الصناعية التقليدية مثل أعمال الإصلاح أو الصيانة. ووفقاً للدراسة، لا يمكن أتمتة هذه الوظائف البالغ عددها حوالي 3.3 ملايين وظيفة أو يمكن أتمتتها على نحو محدود للغاية عبر الذكاء الاصطناعي. ويعادل هذا حوالي 41 % من جميع الوظائف في قطاع التصنيع.

وأوضح مدير معهد «آي دابليو»، ميشائيل هوتر، أنه منذ عام 2018 ظلت إنتاجية العمل الحقيقية في صناعة الآلات وغيرها من مجالات الصناعة التحويلية ثابتة تقريباً مع زيادة طفيفة قدرها 0.4 % فقط سنوياً.

وتظهر الدراسة أن أكثر من 50 % من الشركات الصناعية في ألمانيا تستخدم بالفعل الذكاء الاصطناعي، بزيادة قدرها 17 % عن متوسط القطاعات الاقتصادية الأخرى في ألمانيا. ويُستخدم الذكاء الاصطناعي في الصناعة التحويلية لأتمتة الأنظمة الداخلية (42 %)، وكتابة المستندات (31 %)، وتحليل البيانات (24 %).

وتعتبر الصناعات التحويلية من أهم القطاعات الاقتصادية في ألمانيا. وبحسب المعهد، فإن القيمة المضافة في هذا القطاع تبلغ 781 مليار يورو، ويعمل به ما يقرب من 8 ملايين موظف. وبالمقارنة بدول صناعية أخرى، فإن حصة قطاع الصناعات التحويلية في خلق القيمة الاقتصادية الإجمالية في ألمانيا أعلى بكثير، حيث تزيد على 20 %، وهي تقريباً ضعف ما هي عليه في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة للاقتصاد بأكمله، تقدر القيمة المحتملة لخلق القيمة باستخدام الذكاء الاصطناعي بنحو 330 مليار يورو.

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