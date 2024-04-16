7.7 % ارتفاع الطلب على الآلات الأساسية باليابان

المصدر: طوكيو - د ب أ

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أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية، ارتفاع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر فبراير الماضي بنسبة %7.7 شهرياً بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، لتصل إلى 886.6 مليار ين. وتوقع المحللون نمو الطلب بنسبة %0.8 خلال فبراير الماضي بعد انكماشه بنسبة %1.7 شهرياً خلال يناير الماضي.

وعلى أساس سنوي، تراجع الطلب على الآلات %1.8 خلال فبراير، بينما توقع المحللون تراجعه %5 سنوياً.

وارتفع الطلب الحكومي على الآلات في شهر فبراير %12.1 شهرياً و%58.6 سنوياً إلى 527 مليار ين، في حين ارتفع الطلب الخارجي %0.7 شهرياً وبنسبة %8.6 سنوياً.

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