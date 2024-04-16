«أوبن إيه آي» تفتح أول مكاتبها في آسيا

المصدر: طوكيو - أ ف ب

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افتتحت الشركة الأمريكية الناشئة «أوبن إيه آي» التي ابتكرت أداة الذكاء الاصطناعي الشهيرة «تشات جي بي تي»، أمس، في طوكيو أول مكتب لها في آسيا، والثالث خارج الولايات المتحدة بعد لندن ودبلن العام الماضي.

وقالت «أوبن إيه آي» في بيان نُشر على مدونتها: «نحن ملتزمون بالتعاون مع الحكومة اليابانية والشركات المحلية والمؤسسات البحثية لتطوير أدوات ذكاء اصطناعي آمنة تلبي احتياجات اليابان المحددة وستفتح آفاقاً جديدة».

وأعلنت الشركة أيضاً عن الإطلاق التدريجي في اليابان لنسخة من النموذج الأحدث لبرنامج المحادثة «جي بي تي 4» المُحسّن خصيصاً للغة اليابانية، الذي يعمل «أسرع بثلاث مرات» من النسخة السابقة «جي بي تي 4 توربو».

والتقى رئيس شركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو قبل عام، وزار البلاد مجدداً بعد بضعة أشهر. وأعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت، الحليف الكبير لشركة «أوبن إيه آي»، الأسبوع الماضي أنها ستستثمر 2.9 مليار دولار في اليابان، خصوصاً لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي وتدريب 3 ملايين موظف ياباني على هذه الأدوات الجديدة على مدى 3 سنوات.

وتعتمد الحكومة اليابانية على الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الاقتصادي.

ويرى مؤيدو الذكاء الاصطناعي أن هذه البرمجيات قادرة أيضاً على المساعدة في التعامل مع النقص في اليد العاملة، الذي بلغ مرحلة حرجة في قطاعات عدة في اليابان، حيث يبلغ عمر أكثر من 29% من السكان 65 عاماً وما فوق.

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