الذهب يصعد فوق مستوى 2350 دولاراً

المصدر: نيويورك - رويترز

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صعدت أسعار الذهب، أمس، لكن ظلت أدنى من ارتفاعها القياسي في الجلسة السابقة، إذ عزز تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، شهية الإقبال على المعدن النفيس، الذي يعد ملاذاً آمناً.

وخلال التداولات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 %، إلى 2350.59 دولاراً للأوقية (الأونصة). وبلغ الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2431.29 دولاراً للأوقية يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 %، إلى 2366.40 دولاراً للأوقية.

وتسببت بيانات اقتصادية أمريكية في الآونة الأخيرة بشأن سوق العمل والتضخم، في عودة توقعات السوق مجدداً بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وتقلص أسعار الفائدة الأعلى جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 %، إلى 27.98 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 %، إلى 973.05 دولاراً للأوقية. ونزل البلاديوم 1 %، إلى 1038.99 دولاراً للأوقية.

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