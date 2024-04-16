أسهم «إنفيديا» تقفز عالياً.. وأداء محبط لـ «إنتل»

المصدر: غرافيك: محمد أبو عبيدة

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قادت شركة إنفيديا ارتفاعات أسهم شركات صناعة الرقائق الأمريكية في الربع الأول، حيث قفز السهم بنسبة 82.6 %، فيما كان أداء أسهم شركة إنتل محبطاً بتراجعه بأكثر من 17.4 %، ومع ذلك ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 المليء بأسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 9.8 %.

إنفيديا: +82.6 %

تقنية الميكرون: +51.9 %

ابليد ماتيريالس: +30.4 %

لام: +27.6 %

ايه ام دي: +25.9 %

برودكوم: +25.6 %

كيه ال آي: +22.3 %

كوالكوم: +22.0 %

تكساس إنسترومنتس: +0.7 %

انالوج ديفيسز: -1 %

إنتل: -17.4 %

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