الأسواق تترقب عملية تنصيف «بيتكوين»

المصدر: نيويورك - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تترقب أسواق العملات المشفرة عملية التنصيف الرابعة لعملة «بيتكوين»، والتي من المتوقع أن تحدث السبت المقبل لتقدم تحدياً جديداً لشركات تعدين العملة الأهم في السوق.

وسوف تؤدي عملية التنصيف إلى تراجع مكافآت المعدنين إلى النصف، حيث سيتم إنتاج حوالي 450 عملة بيتكوين يومياً بعد ذلك مقارنة بـ900 عملة يومياً حالياً.

ومن المتوقع أن تؤدي عملية التنصيف إلى تراجع في إيرادات شركات التعدين بحوالي 10 مليارات دولار سنوياً.

ويعتبر الخبراء عملية تنصيف «بيتكوين» ميزة انكماشية تقلل من إنتاجية «بيتكوين» الجديدة بنسبة 50 % كل 4 سنوات، حتى يتم إنتاج جميع عملات «بيتكوين» البالغ عددها 21 مليوناً بحلول 2140.

ويرتبط مصطلح «تنصيف بيتكوين» بالمكافآت التي يتلقاها معدنو «بيتكوين»، العملة الرقمية الأشهر في العالم، ومصطلح «النصف» أو «التنصيف» يقصد به تخفيض مكافآت التعدين إلى النصف. ومنذ عام 2020، تم منح المشاركين في الشبكة الذين يتولون التحقق من صحة المعاملات 6.25 بيتكوين لكل كتلة تم تعدينها بنجاح.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز